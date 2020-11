Calciomercato Juventus, due big alla corte di CR7: cifre e dettagli (Di lunedì 23 novembre 2020) La Juventus sta pensando di regalare a Pirlo due super giocatori che convinceranno CR7 a restare a Torino. La squadra bianconera ha pochi punti deboli. L’attacco è straordinario con la coppia Morata–Cristiano Ronaldo. La difesa è ancora un muro quasi invalicabile, ma lo stesso non si può dire del centrocampo. Da quando c’è stato l’addio L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Lasta pensando di regalare a Pirlo due super giocatori che convinceranno CR7 a restare a Torino. La squadra bianconera ha pochi punti deboli. L’attacco è straordinario con la coppia Morata–Cristiano Ronaldo. La difesa è ancora un muro quasi invalicabile, ma lo stesso non si può dire del centrocampo. Da quando c’è stato l’addio L'articolo proviene da Inews.it.

JManiaSite : Il #Real ci prova per #Dybala: Florentino Perez mette sul piatto un vecchio pallino di Paratici più soldi ?? - infoitsport : Calciomercato Juventus, pronto un colpo galattico: tutti i dettagli - sportli26181512 : Juve Women, domani il sorteggio Champions: Ormai certificato il dominio sul calcio italiano, per la Juventus Women… - calciomercatoit : ?? #Juventus - #Dybala in bilico: le ultime sull'argentino ?? #CMITmercato - calciomercatoit : ?? #Juventus - Franchi: 'Io farei lo scambio #Gattuso-#Pirlo!' ?? #CMITmercato -