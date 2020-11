Bollettino coronavirus, in Piemonte continua la discesa dei ricoveri in ospedale (Di lunedì 23 novembre 2020) TORINO. continuano lentamente a scendere i casi di ricoveri in ospedale di persone con il coronavirus. Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i ricoverati i ... sul sito. Leggi su lastampa (Di lunedì 23 novembre 2020) TORINO.no lentamente a scendere i casi diindi persone con il. Oggi l’Unità di Crisi della Regioneha comunicato che i ricoverati i ... sul sito.

SkyTG24 : ?? #Coronavirus in #Italia, il bollettino del #23novembre ?? Calano per la prima volta in due mesi gli attualmente po… - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 23 novembre: 22.930 nuovi casi. Le vittime sono 630. Superata la quota di 50mila… - SkyTG24 : Covid Lombardia, Galli: 'Ho in mente tamponi di massa in comune lombardo'. DIRETTA - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Attualmente positivi a Napoli: 19.916, il bollettino - thanksyou12 : @graziano_delrio @pdnetwork con il virus cinese siamo già a 50 mila morti. La classe politica italiana tutta, da d… -