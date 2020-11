Accoltellate due persone in una chiesa, si pensa ad un attacco terroristico (Di lunedì 23 novembre 2020) Panico e terrore a San José (California): due persone sono state Accoltellate all’interno di una chiesa, si valuta l’ipotesi terrorismo. Per tutta la comunità di San José (California), domenica 22 novembre 2020 è stata contrassegnata da paura e shock. Ieri pomeriggio, infatti, un uomo armato di coltello si è introdotto nella Grace Baptist Church, chiesa L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 23 novembre 2020) Panico e terrore a San José (California): duesono stateall’interno di una, si valuta l’ipotesi terrorismo. Per tutta la comunità di San José (California), domenica 22 novembre 2020 è stata contrassegnata da paura e shock. Ieri pomeriggio, infatti, un uomo armato di coltello si è introdotto nella Grace Baptist Church,L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

ox9LuLmnOm8DtW8 : RT @ilgiornale: Le due donne accoltellate decine di volte: sono in fin di vita. L'uomo ha provato a suicidarsi - ilgiornale : Le due donne accoltellate decine di volte: sono in fin di vita. L'uomo ha provato a suicidarsi… - francobus100 : Accoltella moglie e suocera poi cerca di uccidersi: le due donne sono gravissime / VIDEO - qn_giorno : #Milano Accoltella moglie e suocera poi cerca di uccidersi: le due donne sono gravissime / VIDEO - Italia_Notizie : Aggressione in strada a Cholet: due persone uccise accoltellate -