A 33 anni uccide la mamma con un cacciavite: lei era operatrice della scuola d'Assisi (Di lunedì 23 novembre 2020) È stata trovata dai vicini in una pozza di sangue B.C., la donna di 56 anni uccisa dal figlio a calci, pugni e con un cacciavite . Un omicidio barbaro, avvenuto questa notte in un viale privato di via ... Leggi su leggo (Di lunedì 23 novembre 2020) È stata trovata dai vicini in una pozza di sangue B.C., la donna di 56uccisa dal figlio a calci, pugni e con un. Un omicidio barbaro, avvenuto questa notte in un viale privato di via ...

