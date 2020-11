50 donne che hanno fatto e fanno la storia dell’informatica

Leggi su wired

(Di lunedì 23 novembre 2020) Nell’aprile del 1967 erano ventimila le programmatrici nelle allora nascenti società di informatica. Grace Hopper, matematica che ha iniziato la sua carriera nel mondo della tecnologia nel ’49, disse in un’intervista di quei tempi: “È esattamente come preparare una cena: devi pianificare prima e pensare alla sequenza di ogni cosa in modo che sia pronta quando ne hai bisogno. Programmare richiede pazienza e la capacità di considerare ogni dettaglio. Per leprogrammare un computer è una cosa per così dire naturale”. Mezzo secolo dopo, in un mondo della tecnologia e(e dei social network) completamente stravolto, le, pur giocando da vere protagoniste del cambiamento, sono tuttavia ancora una minoranza del settore. Sono pioniere, ricercatrice, studiose, programmatrici, capi d’azienda, leader, consulenti. ...