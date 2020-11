Tragico incidente, auto si schianta contro furgone: muore giovane imprenditore (Di domenica 22 novembre 2020) Un imprenditore di 37 anni è morto nel pomeriggio di ieri in un incidente stradale avvenuto a Longana, frazione del comune di Ravenna. In un drammatico incidente stradale, consumatosi nel pomeriggio di ieri sulla via Ravegnana a Longana, frazione di Ravenna, un uomo di 37 anni ha perso la vita. Stando ad una prima ricostruzione, la L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 22 novembre 2020) Undi 37 anni è morto nel pomeriggio di ieri in unstradale avvenuto a Longana, frazione del comune di Ravenna. In un drammaticostradale, consumatosi nel pomeriggio di ieri sulla via Ravegnana a Longana, frazione di Ravenna, un uomo di 37 anni ha perso la vita. Stando ad una prima ricostruzione, la L'articolo proviene da YesLife.it.

napolista : Gazzetta: #Zanardi “parla” con gli occhi A cinque mesi dal tragico incidente, Alex è stato trasferito a Padova e f… - Serenahvabbe : Lucia, Elodie Treccani, la più fragile del gruppo. Sposata con Marco (bastardo) ma lui la tradisce subito. Va a co… - piobulgaro : TARANTO - E' di due morti il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto ieri sera sulla SS 100 Taranto - Ba… - d_gaspari : @valtscn 11 settembre secondo me qualcosa non torna sopratutto l’aereo del Pentagono. Lady D per me tragico incide… - SupportRossi46 : Penso che nessuno abbia mai davvero creduto al tragico incidente.. ci sono troppe cose non chiare -

Ultime Notizie dalla rete : Tragico incidente Tragico incidente a Fara Gera d'Adda Motociclista 54enne cade e perde la vita L'Eco di Bergamo Casalnuovo perde tragicamente due giovani in poche settimane: il cordoglio del Sindaco

"Il mio pensiero è fisso alle loro famiglie, all’insopportabile dolore che stanno provando", scrive Massimo Pelliccia ...

Bitonto, perde il controllo della sua auto: muore 19enne

Tragico incidente ieri sera sulla provinciale 89, all'altezza di Bitonto. Un ragazzo di 19 anni è deceduto. Il giovane era a bordo della sua auto quando ha ...

"Il mio pensiero è fisso alle loro famiglie, all’insopportabile dolore che stanno provando", scrive Massimo Pelliccia ...Tragico incidente ieri sera sulla provinciale 89, all'altezza di Bitonto. Un ragazzo di 19 anni è deceduto. Il giovane era a bordo della sua auto quando ha ...