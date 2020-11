Morto di Covid il responsabile medico di Secondigliano (Di domenica 22 novembre 2020) Morto responsabile sanitario carcere di Secondigliano: era ricoverato per Covid al Cardarelli di Napoli Morto il medico del carcere Secondigliano: era ricoverato per Covid su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 22 novembre 2020)sanitario carcere di: era ricoverato peral Cardarelli di Napoliildel carcere: era ricoverato persu Notizie.it.

chetempochefa : Non credete a quanti vi dicono che di covid non si muore. Hanno la fortuna di non averlo visto con i propri occhi.… - fattoquotidiano : Antonio Casillo, il chirurgo estetico che a marzo aveva scelto la battaglia in corsia: morto al Covid Hospital di B… - chetempochefa : 'Il nostro Lucianone non ce l’ha fatta. Un gigante di più di 2 metri, uno degli angeli del San Filippo, intento a c… - Sbiki85 : RT @davidedesario: Ritrovarsi alla reception di una clinica Covid e avere davanti un figlio che porta alla madre la sua coperta preferita e… - lele090175 : RT @GagliardoneS: Il divieto del contatto fisico è già una fine. La fine dell'umanità, credo. Chi lo accetta non ha bisogno di Covid o di… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Covid Covid, l'autopsia dell'uomo morto in bagno al Cardarelli. Il legale: "Non fu sottoposto a ventilazione" La Repubblica Terzo giorno consecutivo oltre i mille nuovi contagi in Fvg

L’infezione corre in Fvg: solo in Molise e Calabria l’incremento da una settimana all’altra è superiore. Altri 25 morti, incidenza dei positivi sui testati pari al 54,66% ...

Coronavirus. Continua la scia di morte a Torre del Greco

Oltre mille cittadini in quarantena e nel frattempo si continua a morire. Non accenna a placarsi la seconda ondata di covid a Torre del Greco. Accertata un’altra morte, P.L., 62 anni, oltre a 52 nuovi ...

L’infezione corre in Fvg: solo in Molise e Calabria l’incremento da una settimana all’altra è superiore. Altri 25 morti, incidenza dei positivi sui testati pari al 54,66% ...Oltre mille cittadini in quarantena e nel frattempo si continua a morire. Non accenna a placarsi la seconda ondata di covid a Torre del Greco. Accertata un’altra morte, P.L., 62 anni, oltre a 52 nuovi ...