L’aereo della Lazio non va: volo da dimenticare, ironie sui social (Di domenica 22 novembre 2020) Il primo viaggio delL’aereo della Lazio non è andato a buon fine. Calciatori terrorizzati e volo di ritorno non effettuato: sul web è ironia dilagante Primo check effettuato per L’aereo della Lazio, partito ufficialmente alla volta di Crotone per portare Inzaghi e la squadra a disputare il match dello Scida, vinto poi 2-0 con le reti di Immobile e Correa. Come riporta Il Corriere della Sera, il primo viaggio del Boeing 737 non è stato dei migliori. Infatti, complice anche il forte maltempo che si è abbattuto in Calabria, il velivolo ha avute molte difficoltà ad atterrare all’interno dell’aeroporto di Crotone. A svelare qualche ulteriore retroscena ci ha pensato Ciro Immobile nel post-gara del match. Queste le sue dichiarazioni: “Siamo ... Leggi su zon (Di domenica 22 novembre 2020) Il primo viaggio delnon è andato a buon fine. Calciatori terrorizzati edi ritorno non effettuato: sul web è ironia dilagante Primo check effettuato per, partito ufficialmente alla volta di Crotone per portare Inzaghi e la squadra a disputare il match dello Scida, vinto poi 2-0 con le reti di Immobile e Correa. Come riporta Il CorriereSera, il primo viaggio del Boeing 737 non è stato dei migliori. Infatti, complice anche il forte maltempo che si è abbattuto in Calabria, il veliha avute molte difficoltà ad atterrare all’interno dell’aeroporto di Crotone. A svelare qualche ulteriore retroscena ci ha pensato Ciro Immobile nel post-gara del match. Queste le sue dichiarazioni: “Siamo ...

BullaInterista : RT @C19official: Quindi Lotito ha preso l’oceanic815, l’ha dipinto di biancoceleste e l’ha trasformato nell’aereo della Lazio - giu_alessi : Il problema per la stampa è l'aereo della Lazio rimasto bloccato a #Crotone... non il fatto che la città già in gin… - megafonomagico : RT @preposterous_s: @Corriere Più di 2000 caratteri per descrivere le peripezie della Lazio e del suo nuovo aereo privato ma nessun aggiorn… - GiorgioGardens : RT @TuteLazio_V2: I romanisti che assaltano #FlightRadar24 per seguire l'aereo della Lazio sono l'unica cosa bella di questo 2020! Per fa… - nfswitalia : RT @TuteLazio_V2: I romanisti che assaltano #FlightRadar24 per seguire l'aereo della Lazio sono l'unica cosa bella di questo 2020! Per fa… -

Ultime Notizie dalla rete : L’aereo della HiddenFjord, l'allevatore di salmoni dell'Atlantico, diventa il primo del settore a sospendere l'uso del trasporto aereo di merci Fortune Italia