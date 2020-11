Jannik Sinner: “Ho vinto solo un torneo, ho ancora tutto da dimostrare. Mi alleno per gli Australian Open” (Di domenica 22 novembre 2020) Jannik Sinner è sotto i riflettori da una settimana, ovvero da quando ha vinto il torneo ATP 250 di Sofia. Il suo primo sigillo in carriera nel massimo circuito professionistico ha aumentato notevolmente la notorietà del tennista italiano, entrato di prepotenza nella top-40 del ranking internazionale e ora in rampa di lancio per esplodere ancora maggiormente nel 2021. L’altoatesino è dotato di un enorme talento e può indubbiamente raggiungere grandi traguardi, quest’anno si è spinto fino ai quarti di finale del Roland Garros e l’obiettivo è quello di crescere ulteriormente nei prossimi anni, anche perché l’età è tutta dalla sua parte. Il 19enne era in collegamento a “Che tempo che fa”, la trasmissione televisiva condotta da Fabio Fazio e che va in onda la domenica sera su Rai 3. L’azzurro si è ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020)è sotto i riflettori da una settimana, ovvero da quando hailATP 250 di Sofia. Il suo primo sigillo in carriera nel massimo circuito professionistico ha aumentato notevolmente la notorietà del tennista italiano, entrato di prepotenza nella top-40 del ranking internazionale e ora in rampa di lancio per esploderemaggiormente nel 2021. L’altoatesino è dotato di un enorme talento e può indubbiamente raggiungere grandi traguardi, quest’anno si è spinto fino ai quarti di finale del Roland Garros e l’obiettivo è quello di crescere ulteriormente nei prossimi anni, anche perché l’età è tutta dalla sua parte. Il 19enne era in collegamento a “Che tempo che fa”, la trasmissione televisiva condotta da Fabio Fazio e che va in onda la domenica sera su Rai 3. L’azzurro si è ...

SuperTennisTv : ?? IMMENSO JANNIK, CAMPIONE AL #SOFIAOPEN?? Primo titolo #ATP in carriera ad un anno dalle #NextGenATP Finals. Pri… - angelomangiante : 14.11.2020 ?? È una data storica. La ricorderemo a lungo. Jannik vince il suo primo torneo Atp in carriera a 19 ann… - Eurosport_IT : SINNER VINCE IL SOFIA OPEN! ???????? Jannik #Sinner è incredibile: 19 anni 2 mesi e 29 giorni, batte Pospisil e si pre… - OA_Sport : Jannik Sinner: “Ho vinto solo un torneo, ho ancora tutto da dimostrare. Mi alleno per gli Australian Open” - otiv_tmd3 : @marysaltadonald @voreygm_ Jannik Sinner, tennista 'italiano'. -

Ultime Notizie dalla rete : Jannik Sinner Mibbaz e il tennis: Jannik Sinner vince il torneo Atp Giornale di Brescia Sinner: "Ho vinto solo un Atp, la strada è ancora lunga"

Il tennista classe 2001 è il fresco vincitore del Sofia Open. "Mi preparo per l'Australian Open anche se non si hanno certezze a riguardo" ...

Jannik Sinner: “Che emozione la vittoria a Sofia, ma la strada è ancora lunga”

“Quando vinci un torneo come quello di Sofia è una bellissima emozione, ma io cerco sempre di migliorarmi. Quando ho perso il secondo set contro Pospisil volevo subito capire il perché, ma sono i picc ...

Il tennista classe 2001 è il fresco vincitore del Sofia Open. "Mi preparo per l'Australian Open anche se non si hanno certezze a riguardo" ...“Quando vinci un torneo come quello di Sofia è una bellissima emozione, ma io cerco sempre di migliorarmi. Quando ho perso il secondo set contro Pospisil volevo subito capire il perché, ma sono i picc ...