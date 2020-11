I corpi (interi) dei fuggiaschi: Pompei regala l'ultimo tesoro (Di domenica 22 novembre 2020) Nino Materi Padrone e schiavo cercavano riparo dai vapori bollenti dell'eruzione del Vesuvio. Le figure sono intatte Chi erano non lo sapremo mai. Sappiamo però cosa stavano facendo: fuggivano. Attorno a loro una nuvola di gas e vapori bollenti. L'orizzonte grigio. E nelle orecchie i boati «cattivi» del Vesuvio, a ribadire la forza del Dio della natura contro la debolezza dell'uomo; gara senza storia, capace di livellare le vite come solo la morte sa fare. Li hanno trovati così, con i corpi intatti. Nell'atto disperato di sottrarsi a un destino di fuoco che ormai non poteva - e non voleva - più risparmiarli. Sarebbe stato ingiusto salvare qualcuno, perché la distruzione non può guardare in faccia a nessuno. Pompei, in quel lontano 24 ottobre del 79 d.C., «doveva» essere incenerita e così fu: dei 16mila abitanti non si salvò nessuno. La ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 22 novembre 2020) Nino Materi Padrone e schiavo cercavano riparo dai vapori bollenti dell'eruzione del Vesuvio. Le figure sono intatte Chi erano non lo sapremo mai. Sappiamo però cosa stavano facendo: fuggivano. Attorno a loro una nuvola di gas e vapori bollenti. L'orizzonte grigio. E nelle orecchie i boati «cattivi» del Vesuvio, a ribadire la forza del Dio della natura contro la debolezza dell'uomo; gara senza storia, capace di livellare le vite come solo la morte sa fare. Li hanno trovati così, con iintatti. Nell'atto disperato di sottrarsi a un destino di fuoco che ormai non poteva - e non voleva - più risparmiarli. Sarebbe stato ingiusto salvare qualcuno, perché la distruzione non può guardare in faccia a nessuno., in quel lontano 24 ottobre del 79 d.C., «doveva» essere incenerita e così fu: dei 16mila abitanti non si salvò nessuno. La ...

giosparver : Titolo fuorviante. Sono stato ricavati calchi di interi corpi disintegrati dall eruzione. - Yonas07636559 : @giuseppe_concas @BBarosio @valy_s I morti sono un dato parziale?i corpi sono interi non a pezzi. - fra__escape : RT @giallatantogaia: jacopo, zoppo e solo, ha fatto ciò che interi corpi di polizia non sono riusciti a fare in 3 anni di sta agonia #gli… - giallatantogaia : jacopo, zoppo e solo, ha fatto ciò che interi corpi di polizia non sono riusciti a fare in 3 anni di sta agonia #gliorologideldiavolo - yoongiskye : stavo facendo degli studi di corpi interi ieri sera e oggi i taejoon mi postano quelle foto io dico grazie -

Ultime Notizie dalla rete : corpi interi L'autunno al Körperwelten - Yanez Yanez Yanez Furioso incendio a un tetto nella notte. Una ventina di vigili del fuoco intervengono per domare le fiamme

VALLI DEL PASUBIO (VI). Notte impegnativa per i vigili del fuoco di Schio, Vicenza, Arzignano e Thiene, intervenuti nel Comune di Valli del Pasubio per un incendio ad un tetto di un’abitazione. La cas ...

Savoca, la minoranza denuncia disagi e interroga sui lavori all'illuminazione pubblica

La minoranza consiliare di Savoca manifesta perplessità sui lavori di efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione avviati nelle frazioni, consegnati a fine agosto alla società “ ...

VALLI DEL PASUBIO (VI). Notte impegnativa per i vigili del fuoco di Schio, Vicenza, Arzignano e Thiene, intervenuti nel Comune di Valli del Pasubio per un incendio ad un tetto di un’abitazione. La cas ...La minoranza consiliare di Savoca manifesta perplessità sui lavori di efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione avviati nelle frazioni, consegnati a fine agosto alla società “ ...