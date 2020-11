Donald Trump crede di essere Alessandro Borghese

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 22 novembre 2020) Nella valanga di tweet pubblicati compulsivamente (la maggior parte dei quali sono stati debitamente segnalati da Twitter perché contengono informazioni false, complottistiche e non veritiere) dal Presidente uscente degli Stati Uniti, ne è emerso uno che ha provocato grande ironia sui social. Ed è scattato immediatamente il paragone:come. Il candidato repubblicano (uscito sconfitto dalle ultime Presidenziali Usa), prosegue nella sua battaglia per il riconteggio dei voti in alcuni Stati. Ed è lì che ha usato la nota citazione pronunciata dallo chef in ogni puntata del suo programma ‘Quattro ristoranti’. LEGGI ANCHE >ha twittato che i morti hanno votato «Perché Joe Biden sta formando così rapidamente un gabinetto quando i miei investigatori hanno trovato ...