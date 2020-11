Divieto spostamenti tra comuni in zona gialla nel DPCM di Natale? (Di domenica 22 novembre 2020) Si parla tanto del DPCM di Natale e da qualche ora delle eventuali restrizioni imposte per quanto riguarda gli spostamenti tra comuni in zona gialla, anche se poi in realtà dal Governo finora non è trapelato nulla, se non qualche monito da parte di Conte che raccomanda di usare sobrietà e buonsenso adesso, e soprattutto nel corso delle festività natalizie. Non sarà un libera per tutti per non ripetere gli errori commessi quest’estate, il messaggio deve passare forte e chiaro fin da subito: non ci saranno abbracci, baci, strette di mano e slanci emotivi di natura fisica; tutto dovrà svolgersi nel rispetto del distanziamento sociale e delle regole che l’esecutivo ci illustrerà quando sarà arrivato il momento. Quanto agli spostamenti tra comuni in ... Leggi su optimagazine (Di domenica 22 novembre 2020) Si parla tanto deldie da qualche ora delle eventuali restrizioni imposte per quanto riguarda glitrain, anche se poi in realtà dal Governo finora non è trapelato nulla, se non qualche monito da parte di Conte che raccomanda di usare sobrietà e buonsenso adesso, e soprattutto nel corso delle festività natalizie. Non sarà un libera per tutti per non ripetere gli errori commessi quest’estate, il messaggio deve passare forte e chiaro fin da subito: non ci saranno abbracci, baci, strette di mano e slanci emotivi di natura fisica; tutto dovrà svolgersi nel rispetto del distanziamento sociale e delle regole che l’esecutivo ci illustrerà quando sarà arrivato il momento. Quanto aglitrain ...

