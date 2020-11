Conte al G20: "L'Italia si impegna per il pieno successo di Cop26" (Di domenica 22 novembre 2020) AGI - L'Italia "è fortemente determinata a uscire dal carbonio entro il 2050". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al G20 che dall'1 dicembre sarà a presidenza Italiana. "Questo traguardo - ha aggiunto - ci servirà come motore e bussola per il nostro recupero. E' con questo spirito che siamo impegnati per il pieno successo della Cop26, che sarà presieduta dal Regno Unito in partnership con l'Italia". L'Italia, ha proseguito il presidente del Consiglio, ospiterà "un evento innovativo, dando modo ai giovani di tutto il mondo di scambiare idee, punti di vista e e anche spunti critici - spero, in uno spirito costruttivo - con i negoziatori e i ministri presenti agli appuntamenti che precedono la COP". La presidenza ... Leggi su agi (Di domenica 22 novembre 2020) AGI - L'"è fortemente determinata a uscire dal carbonio entro il 2050". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe, al G20 che dall'1 dicembre sarà a presidenzana. "Questo traguardo - ha aggiunto - ci servirà come motore e bussola per il nostro recupero. E' con questo spirito che siamoti per ildella, che sarà presieduta dal Regno Unito in partnership con l'". L', ha proseguito il presidente del Consiglio, ospiterà "un evento innovativo, dando modo ai giovani di tutto il mondo di scambiare idee, punti di vista e e anche spunti critici - spero, in uno spirito costruttivo - con i negoziatori e i ministri presenti agli appuntamenti che precedono la COP". La presidenza ...

