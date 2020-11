Casertana, non basta il cuore: espulso Konate, il Bari vince con un gol per tempo (Di domenica 22 novembre 2020) tempo di lettura: 2 minutiUn gol agli sgoccioli di entrambe le frazioni di gioco e il Bari passa al “Pinto” di Caserta. Ma pesa, sull’economia della gara, l’espulsione per doppio giallo (due cartellini in 2 minuti) di Konate quando le due contendenti erano ancora sul risultato a occhiali. Match divertente e ricco di spunti interessanti, il Bari fa la partita ma i padroni di casa provano a rispondere colpo su colpo. Il vento è un fattore condizionante, Bari ad un passo dal vantaggio al 28?: D’Ursi sguscia sulla sinistra e crossa per Antenucci, che tutto solo si divora il gol del 1-0. Momento chiave i minuti 36 e 38 che cadono in occasione dei due cartellini gialli (nel complesso un pò severi) nei confronti di Konate che lascia la Casertana in inferiorità numerica. ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 22 novembre 2020)di lettura: 2 minutiUn gol agli sgoccioli di entrambe le frazioni di gioco e ilpassa al “Pinto” di Caserta. Ma pesa, sull’economia della gara, l’espulsione per doppio giallo (due cartellini in 2 minuti) diquando le due contendenti erano ancora sul risultato a occhiali. Match divertente e ricco di spunti interessanti, ilfa la partita ma i padroni di casa provano a rispondere colpo su colpo. Il vento è un fattore condizionante,ad un passo dal vantaggio al 28?: D’Ursi sguscia sulla sinistra e crossa per Antenucci, che tutto solo si divora il gol del 1-0. Momento chiave i minuti 36 e 38 che cadono in occasione dei due cartellini gialli (nel complesso un pò severi) nei confronti diche lascia lain inferiorità numerica. ...

