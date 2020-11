Ballando con le Stelle 2020: il vincitore è Gilles Rocca, ecco la classifica (Di domenica 22 novembre 2020) Ballando con le Stelle 2020 il vincitore è Gilles Rocca. ecco la classifica finale (VIDEO) Ieri, sabato 21 novembre 2020 è andata in onda la finale di Ballando con le Stelle 2020. Con Milly Carlucci alla conduzione, c’è stata una prima manche in cui le coppie hanno ballato e si è stilata una classifica che ha visto trionfare Alessandra Mussolini. Lei ha poi iniziato le sfide ad eliminazione diretta che hanno poi formato la classifica finale di questa edizione di Ballando con le Stelle. Alessandra Mussolini inizia sfidando Costantno Della Gherardesca, e avrà la meglio, visto che tra giuria e pubblico Costantino viene ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 22 novembre 2020)con leillafinale (VIDEO) Ieri, sabato 21 novembreè andata in onda la finale dicon le. Con Milly Carlucci alla conduzione, c’è stata una prima manche in cui le coppie hanno ballato e si è stilata unache ha visto trionfare Alessandra Mussolini. Lei ha poi iniziato le sfide ad eliminazione diretta che hanno poi formato lafinale di questa edizione dicon le. Alessandra Mussolini inizia sfidando Costantno Della Gherardesca, e avrà la meglio, visto che tra giuria e pubblico Costantino viene ...

