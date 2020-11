X Factor 2020 gli inediti in classifica tra iTunes | YouTube | Spotify e FIMI al 21 novembre

(Di sabato 21 novembre 2020) Xglidei concorrenti nelle classifichee non solo Xè arrivato alla fase dei live con una prima grande novità: glifin dalla prima puntata, che diventano così i cavalli di battaglia dei ragazzi, da cantare nel momento del ballottaggio. Glidi Xsono sul mercato dalla notte del 30 ottobre con un mixtape pubblicato sue sulle diverse piattaforme di streaming; il 128 concorrenti hanno presentato altriche inseriamo nel monitoraggio. Nella puntata del 19sono stati riproposti gli ...

CristinaTrenti1 : RT @CristinaTrenti1: FOREVER ALPHA - E FACTOR, IL SIERO ANTIOSSIDANTE - CristinaTrenti1 : RT @CristinaTrenti1: R 3 FACTOR, LA CREMA CHE RINNOVA LA PELLE IN 28 GIORNI - BiasiErika : RT @IlContiAndrea: A #XF2020 cala il gelo tra i giudici che alla quarta puntata tentano di salvare e difendere i concorrenti. Fedez li avev… - Tatiana71670449 : @XFactor_Italia @Vergorigo Voi avete perso un SORRISO più bello del mondo e l'artista più GRANDE in x factor 2020. Grazie emma - ljpismyheroo : RT @XFactor_Italia: Il ritorno del nostro Capitano @alecattelan???? Ma quanto balla bene? #XF2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Factor 2020

L'intervista a Claudio Trotta, patron di Barley Arts. «Grandi concerti? Penso nell'estate del 2022». La sua "ricetta" per tornare a condividere emozioni live ...Carriera: X Factor Luca Marzano, in arte Aka7even ... Il percorso Aka7even ad Amici 20 è iniziato ufficialmente sabato 14 novembre 2020. Il cantante ha così fatto il suo ingresso in casetta, ed ha già ...