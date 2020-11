VIDEO MotoGP, GP Portogallo 2020: gli highlights delle qualifiche. Oliveira in pole, Morbidelli 2°. Indietro Dovizioso e Valentino Rossi (Di sabato 21 novembre 2020) Miguel Oliveira si toglie una grandissima soddisfazione e conquista la pole position nel suo Gran Premio di casa, ultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il portoghese della KTM Tech 3, alla prima partenza al palo della carriera in MotoGP, ha fermato il cronometro in 1’38?892 stampando il miglior tempo assoluto del weekend proprio nel momento decisivo delle qualifiche di Portimao. Secondo posto davvero notevole e significativo per Franco Morbidelli, costretto a passare dal Q1 (taglio superato per un decimo) e sprovvisto quindi di una gomma soft nuova in più per il Q2, in cui ha comunque brillato inserendosi ad appena 44 millesimi dalla pole. Brutta sessione per Andrea Dovizioso, ultimo nel Q2 e quindi 12° in griglia, mentre sono ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) Miguelsi toglie una grandissima soddisfazione e conquista laposition nel suo Gran Premio di casa, ultimo round stagionale del Mondiale. Il portoghese della KTM Tech 3, alla prima partenza al palo della carriera in, ha fermato il cronometro in 1’38?892 stampando il miglior tempo assoluto del weekend proprio nel momento decisivodi Portimao. Secondo posto davvero notevole e significativo per Franco, costretto a passare dal Q1 (taglio superato per un decimo) e sprovvisto quindi di una gomma soft nuova in più per il Q2, in cui ha comunque brillato inserendosi ad appena 44 millesimi dalla. Brutta sessione per Andrea, ultimo nel Q2 e quindi 12° in griglia, mentre sono ...

Rossi a Sky: "Ho un po' timore di diventare grande"

