Uomini e Donne news: un ex cavaliere minaccia di querelare Gianni Sperti e accusa la redazione (Di sabato 21 novembre 2020) Gianni Sperti finisce nel mirino di un e protagonista del trono over di Uomini e Donne dopo che l'opinionista in studio gli ha lanciato delle velate e gravissime accuse. Stiamo parlando di Giovanni Longobardi, uscito da Uomini e Donne con Veronica Ursida la scorsa stagione del programma. Già all'epoca Gianni si è sempre mostrato scettico sulla sincerità del corteggiatore napoletano e di Veronica. Questa volta, però, Giovanni non è in studio e ha perso il controllo dopo le ultime accuse ricevute dall'opinionista. Uomini e Donne, trono over: Giovanni Longobardi pronto a querelare Gianni Sperti "Ancora che parli di me? Ancora che dici min****te? Sai per certo, ma che sai per certo te? Non ...

