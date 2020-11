Tale e Quale | Lidia Schillaci vince | polemiche per la battuta di Pieraccioni

Leggi su dilei

(Di sabato 21 novembre 2020)Show è un trionfo:il torneo, ma scoppia la polemica per ladia Carlo Conti. Il conduttore del programma Rai è tornato finalmente al suo posto in occasione dell’ultima puntata della trasmissione.è stata eletta campionessa dell’edizione 2020 dopo una sfida serrata, fra esibizioni e grandi emozioni. Le imitazioni sono state tante, una più bella dell’altra, ma a colpire giuria e pubblico è stata soprattuto la. L’artista ha infatti imitato in modo impeccabile Mina, esibendosi sulle note di Io e te da soli.ha stregato tutti, soprattutto il giudice speciale Alessandro Siani. Il secondo posto è stato conquistato da Jessica Morlacchi che ha vestito ...