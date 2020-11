Sisma ’80 | Vassiliadis Ugl | “Ferita ancora aperta Ricostruzione | una sconfitta della politica”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “Quaranta lunghi anni ci separano, solo fisicamente, dal terremoto che distrusse vite e serenità di un’intera provincia. Tutti gli irpini, anche coloro che non l’hanno vissuto direttamente sulla propria pelle, hanno ereditato il peso di quanto accaduto il 23 novembre del 1980?. Così Costantinos, segretario provinciale dell’Ugl Avellino ricordando l’anniversario deldell’80. “Quanto accaduto in quel giorno e nelle settimane a seguire in Irpinia – prosegue – resta una feritae difficile da risanare. Troppi morti e tanto dolore per chi, in quella terribile circostanza, perse i propri cari. Non dimentichiamo poi il calvario, altra nota dolente. È assurdo che, dopo quarant’anni, c’è chi e’ ...