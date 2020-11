Serie B: l’Empoli pareggia, la Spal non si ferma. Il Lecce macchina da gol: 7-1! Tripletta di Coda (Di sabato 21 novembre 2020) Cinque partite nel sabato di Serie B valido per l’ottavo turno di campionato, si infrange nei minuti di recupero la rimonta dell’Empoli, raggiunto sul 2-2 dal Cittadella. Vittoria esterna sfumata nel finale anche per il Venezia, Andrea Papetti fa 2-2 al 96esimo e regala un punto al Brescia.Lecce a valanga sulla Reggiana, 7-1 e Tripletta per Coda, gli altri marcatori sono Tachtsidis, Falco e Majer, Paolo Rozzio segna il gol della bandiera per gli emiliani. La Spal guadagna i tre punti con le reti Salamon e Sebastiano Esposito, è 2-0 al Pescara di Oddo. Ecco i risultati di oggi: Pordenone-Monza 1-1Cittadella-Empoli 2-2Brescia-Venezia 2-2Spal-Pescara 2-0Lecce-Reggiana 7-1L.R.Vicenza-Chievo Verona RINVIATA CLASSIFICA: 1. Empoli 17 2. ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 21 novembre 2020) Cinque partite nel sabato diB valido per l’ottavo turno di campionato, si infrange nei minuti di recupero la rimonta del, raggiunto sul 2-2 dal Cittadella. Vittoria esterna sfumata nel finale anche per il Venezia, Andrea Papetti fa 2-2 al 96esimo e regala un punto al Brescia.a valanga sulla Reggiana, 7-1 eper, gli altri marcatori sono Tachtsidis, Falco e Majer, Paolo Rozzio segna il gol della bandiera per gli emiliani. Laguadagna i tre punti con le reti Salamon e Sebastiano Esposito, è 2-0 al Pescara di Oddo. Ecco i risultati di oggi: Pordenone-Monza 1-1Cittadella-Empoli 2-2Brescia-Venezia 2-2-Pescara 2-0-Reggiana 7-1L.R.Vicenza-Chievo Verona RINVIATA CLASSIFICA: 1. Empoli 17 2. ...

