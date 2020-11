Scuola, il Comune Napoli contro l’Anci: La richiesta di rinvio della riapertura non è condivisa (Di sabato 21 novembre 2020) “Segnaliamo che la richiesta rivolta dal presidente di Anci Campania, il sindaco di Caserta Carlo Marino, al presidente della Regione di ulteriore slittamento della data di ripresa delle lezioni in presenza per allungare i tempi dello screening non è stata condivisa preventivamente con l’Amministrazione di Napoli: riteniamo che per assumere decisioni su materie così nevralgiche, decisive per centinaia di migliaia di cittadini, debbano essere coinvolti l’Ufficio scolastico e tutti i Comuni capoluogo, ciascuno portatore delle esigenze dei propri contesti e rappresentativi della maggioranza delle scuole della Regione”. Lo afferma l’assessora all’istruzione Annamaria Palmieri. “Rinnoveremo pertanto, per il tramite di Anci Campania, la richiesta di ... Leggi su ildenaro (Di sabato 21 novembre 2020) “Segnaliamo che larivolta dal presidente di Anci Campania, il sindaco di Caserta Carlo Marino, al presidenteRegione di ulteriore slittamentodata di ripresa delle lezioni in presenza per allungare i tempi dello screening non è statapreventivamente con l’Amministrazione di: riteniamo che per assumere decisioni su materie così nevralgiche, decisive per centinaia di migliaia di cittadini, debbano essere coinvolti l’Ufficio scolastico e tutti i Comuni capoluogo, ciascuno portatore delle esigenze dei propri contesti e rappresentativimaggioranza delle scuoleRegione”. Lo afferma l’assessora all’istruzione Annamaria Palmieri. “Rinnoveremo pertanto, per il tramite di Anci Campania, ladi ...

