Renzi: 'Dopo la pandemia la prossima emergenza sarà la cybersecurity' (Di sabato 21 novembre 2020) Nella sua e-news, Matteo Renzi lancia un allarme che non va sottovalutato: "La prossima emergenza di cui nessuno parla - Dopo la pandemia - sarà la cybersecurity. La sto seguendo molto per sensibilità ... Leggi su globalist (Di sabato 21 novembre 2020) Nella sua e-news, Matteolancia un allarme che non va sottovalutato: "Ladi cui nessuno parla -lala. La sto seguendo molto per sensibilità ...

Corriere : Matteo Renzi: «Un solo rimpianto, non essermi tolto di mezzo subito dopo il referendum» - ilriformista : Se un pm e un giornalista decidono di bastonarti, tu che fai? @PieroSansonetti @matteorenzi @LaVeritaWeb @meb - CarloCalenda : Sono soldi privati. Se Renzi andava al ristorante o prendeva aereo privato sono fatti suoi o al limite di chi lo fi… - fabiospes1 : RT @PieroSansonetti: Fondazione Open, dopo le proteste di Renzi la ritorsione dei Pm: mandanti dell’agguato de La Verità all’ex premier ht… - DanielaDaffin : RT @NatMarmo: «Il renzismo muore non al referendum, come qualcuno pensa. Ma dopo, con le liti sulle alleanze e le alchimie, lo ius soli, il… -