Premier: Guardiola ko con Mourinho, il Tottenham è primo (Di sabato 21 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 21 NOV - Il Manchester City di Pep Guardiola, fresco di rinnovo fino al 2023, esce sconfitto dal Tottenham Stadium contro gli 'Spurs' guidati dal rivale José Mourinho: i due non si ...

Con un gol per tempo, gli Spurs hanno superato un Manchester City ancora deludente. Goal di Lo Celso pochi secondi dopo l'ingresso in campo.

Mourinho batte ancora Guardiola e inguaia ancora di più il City: 2-0 per il Tottenham che è primo

Ha cominciato a vincere in settimana, accusando Sterling di aver saltato volontariamente la Nazionale. Guardiola lo ha lasciato in panchina ...

Con un gol per tempo, gli Spurs hanno superato un Manchester City ancora deludente. Goal di Lo Celso pochi secondi dopo l'ingresso in campo. Ha cominciato a vincere in settimana, accusando Sterling di aver saltato volontariamente la Nazionale. Guardiola lo ha lasciato in panchina ...