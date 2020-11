Perché Massimiliano Morra non era al GF Vip? L’attore interviene (Di sabato 21 novembre 2020) Massimiliano Morra grande assente nel corso dell’ultima puntata di ieri del GF Vip: Perché? L’ultimo eliminato dal reality sarebbe dovuto essere in studio insieme agli altri ex gieffini già esclusi dalla Casa ma come fatto notare dallo stesso conduttore, Alfonso Signorini, L’attore non era presente. Perché Massimiliano Morra era assente al GF Vip? Perché Massimiliano... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 21 novembre 2020)grande assente nel corso dell’ultima puntata di ieri del GF? L’ultimo eliminato dal reality sarebbe dovuto essere in studio insieme agli altri ex gieffini già esclusi dalla Casa ma come fatto notare dallo stesso conduttore, Alfonso Signorini,non era presente.era assente al GF... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

__elii___ : RT @callmebyournome: 'Chissà perché non c'è Massimiliano' Tommi 'C'HA RIFLETTUTO' ???????? #GFVIP - callmebyournome : 'Chissà perché non c'è Massimiliano' Tommi 'C'HA RIFLETTUTO' ???????? #GFVIP - MelaniaBen2211 : RT @Bennyferropaper: @____chiarac Massimiliano all’inizio votó Oppini prima che iniziasse rosa quindi già aveva una sua idea. Poi dopo l’ha… - MelaniaBen2211 : RT @____chiarac: non oppini che accusa dayane-rosalinda-massimiliano di fare gruppetto contro di lui, quando dayane è da diverse puntate ch… - catalina7212 : @EMILY40374953 @mari99593973 Sono indecisa, ma penso che darò i miei voti a Dayane, perché è l'unica che è stata co… -