Novak Djokovic affonda Sascha Zverev, mostrando una condizione che mancava da tempo. Lo stesso Nole si dimostra estremamente soddisfatto del match e comprende che può essere il suo momento Novak Djokovic: è si diventa campioni? "Quando sono giovani e iniziano a giocare lo sport che amano. La maggior parte di noi sogna di diventare il migliore del mondo e vincere i grandi tornei. Io ho iniziato a sognare già tra i cinque e i sette anni di vincere Wimbledon. Lo consideravo la vetta del tennis, ma anche perché il primo incontro che ho visto in TV è stato Sampras in finale a Wimbledon. Ho sempre avuto la convinzione di riuscire a realizzare il sogno di vincere uno Slam. Ma quando l'ho davvero vinto, in Australia nel 2008, è stata una sensazione nuova e in un certo modo inaspettata. Una sensazione entusiasmante. molto diverso è stato invece vincere Wimbledon. È stato il mio terzo ..."

Novak Djokovic: "Ai media conviene scrivere che sono un ipocrita"

ATP Finals 2020, le semifinali: Novak Djokovic con un Dominic Thiem stellare. Rafa Nadal, ostacolo Daniil Medvedev

Tennis, Djokovic in battaglia contro l’ATP: ecco il motivo

Novak Djokovic si era candidato alle prossime elezione del Players Council. Ma l'ATP ha approvato una nuova regola secondo cui chi è membro dell'ATP non può essere anche membro di un'altra associazion ...

