Microplastica | trovata fin sulla cima dell’Everest

Leggi su tuttotek

(Di sabato 21 novembre 2020) Ricercatori hanno ritrovato fibre difino a 8.440 metri sul livello del mare, appena sotto la vetta ladel monte Everest Un team di ricercatori ha analizzato campioni di neve e ruscello del Monte Everest. In questo modo hanno scovato microplastiche fino quasi alladella montagna più alta al mondo. Le più alte concentrazioni di microplastiche erano intorno al campo base, dove gli escursionisti trascorrono la maggior parte del tempo. Il team, però, ha trovato microplastiche fino a 8.440 metri sul livello del mare, appena sotto la vetta.: cos’è sono? La, sono tutte quelle particelle di plastica il cui diametro è inferiore ai cinque millimetri di diametro. Vari studi hanno mostrato come queste particelle siano diffuse ormai in moltissimi ambienti, ...