Lombardia e Piemonte verso la zona arancione tra pochi giorni (Di sabato 21 novembre 2020) Novità in vista per alcune regioni d’Italia, come Lombardia e Piemonte, pronte a passare dalla zona rossa a quella arancione Altre due settimane di sacrifici per gli italiani: nulla cambierà fino al 3 dicembre con le distinzioni di aree per colore. L’Rt è calato in molte Regioni e il sistema sanitario è tornato ad essere L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 21 novembre 2020) Novità in vista per alcune regioni d’Italia, come, pronte a passare dallarossa a quellaAltre due settimane di sacrifici per gli italiani: nulla cambierà fino al 3 dicembre con le distinzioni di aree per colore. L’Rt è calato in molte Regioni e il sistema sanitario è tornato ad essere L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

MinisteroSalute : Il Ministro @robersperanza ha firmato l'ordinanza, in vigore da oggi, che rinnova fino al 3 dicembre le misure dis… - sole24ore : Coronavirus, Lombardia e Piemonte restano zone rosse. Brusaferro: epidemia ancora a livelli critici, ma si allontan… - SkyTG24 : Il ministro della Salute Speranza ha firmato un'ordinanza che rinnova fino al 3 dicembre le misure per Lombardia, P… - ivl24_it : Confermate le misure anti-Covid per Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta. Dpcm e parametri… - BaratelloLuca : RT @MinisteroSalute: Il Ministro @robersperanza ha firmato l'ordinanza, in vigore da oggi, che rinnova fino al 3 dicembre le misure dispos… -