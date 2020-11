Fanno irruzione in una casa e portano via la caldaia e la cassaforte: in manette due ‘topi d’appartamento’ (Di sabato 21 novembre 2020) Nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati predatori, i Carabinieri della Compagnia di Bracciano hanno arrestato due uomini di 26 e 36 anni, entrambi di Bracciano e con precedenti, con l’accusa di furto aggravato. I fatti Una pattuglia della Sezione Radiomobile ha notato un’autovettura sospetta che stava transitando in una zona isolata del Comune di Bracciano, decidendo di procedere al controllo degli occupanti e dell’abitacolo. Nel corso delle verifiche, i Carabinieri hanno rinvenuto nell’abitacolo una caldaia e una cassaforte. Gli immediati accertamenti eseguiti dai Carabinieri hanno permesso di appurare che il materiale rinvenuto, di cui i due non hanno saputo giustificare il possesso, era stato da poco rubato in una villetta isolata situata a poca distanza dal luogo del controllo. I “topi d’appartamento” ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 21 novembre 2020) Nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati predatori, i Carabinieri della Compagnia di Bracciano hanno arrestato due uomini di 26 e 36 anni, entrambi di Bracciano e con precedenti, con l’accusa di furto aggravato. I fatti Una pattuglia della Sezione Radiomobile ha notato un’autovettura sospetta che stava transitando in una zona isolata del Comune di Bracciano, decidendo di procedere al controllo degli occupanti e dell’abitacolo. Nel corso delle verifiche, i Carabinieri hanno rinvenuto nell’abitacolo unae una. Gli immediati accertamenti eseguiti dai Carabinieri hanno permesso di appurare che il materiale rinvenuto, di cui i due non hanno saputo giustificare il possesso, era stato da poco rubato in una villetta isolata situata a poca distanza dal luogo del controllo. I “topi d’appartamento” ...

