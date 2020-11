Eder: «Ho battuto la Juve cinese, ora Conte deve fare lo stesso in Italia» (Di sabato 21 novembre 2020) Eder, neo campione di Cina con il Jiangsu Suning, ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport: queste le sue parole Eder, neo campione di Cina con il Jiangsu Suning, ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Queste le parole dell’ex Inter. SUNING – «Noi abbiamo battuto l’invincibile Juventus di Cina, ora mi auguro che Conte porti l’Inter a fare altrettanto in Serie A. Sarebbe una doppietta da sogno per la famiglia Zhang. La meriterebbero, sono speciali. Lo dico anche per come mi hanno aiutato a inserirmi a Nanchino». PREMIO SCUDETTO – «L’abbraccio della mia piccola Helena che mi sto godendo a Criciuma vicino Porto Alegre con mia moglie Luciana e Eduardo. Il Covid in questo 2020 ci ha sottoposto a sacrifici particolari. Ho lasciato la famiglia in Brasile, anche perche? ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 21 novembre 2020), neo campione di Cina con il Jiangsu Suning, ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport: queste le sue parole, neo campione di Cina con il Jiangsu Suning, ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Queste le parole dell’ex Inter. SUNING – «Noi abbiamol’invincibilentus di Cina, ora mi auguro cheporti l’Inter aaltrettanto in Serie A. Sarebbe una doppietta da sogno per la famiglia Zhang. La meriterebbero, sono speciali. Lo dico anche per come mi hanno aiutato a inserirmi a Nanchino». PREMIO SCUDETTO – «L’abbraccio della mia piccola Helena che mi sto godendo a Criciuma vicino Porto Alegre con mia moglie Luciana e Eduardo. Il Covid in questo 2020 ci ha sottoposto a sacrifici particolari. Ho lasciato la famiglia in Brasile, anche perche? ...

