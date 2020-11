Crotone, violento nubifragio su tutta la provincia: strade come fiumi, case allagate e auto sott’acqua (Di sabato 21 novembre 2020) Disagi e allagamenti a Crotone e nella provincia dopo il violento nubifragio che si è abbattuto sulla zona. In poco più di un’ora sono caduti quasi 200 millimetri di acqua. Sono state decine le chiamate a Vigili del Fuoco e Protezione civile per allagamenti e persone intrappolate nelle auto. Le immagini che arrivano dalla città sono davvero impressionanti e la situazione rischia di peggiorare nelle prossime ore quando si teme possano esondare i corsi d’acqua. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) Disagi e allagamenti ae nelladopo ilche si è abbattuto sulla zona. In poco più di un’ora sono caduti quasi 200 millimetri di acqua. Sono state decine le chiamate a Vigili del Fuoco e Protezione civile per allagamenti e persone intrappolate nelle. Le immagini che arrivano dalla città sono davvero impressionanti e la situazione rischia di peggiorare nelle prossime ore quando si teme possano esondare i corsi d’acqua. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

