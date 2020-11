Crotone-Lazio | i convocati di Simone Inzaghi | torna Immobile ma assente Strakosha

Leggi su sportface

(Di sabato 21 novembre 2020) Idiper, gara valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Cirodisponibile dopo le assenze per la positività al coronavirus, mentre non ci sarà Thomas, che ieri aveva svolto le visite mediche.anche Sergej Milinkovic-Savic, risultato pochi giorni fa positivo al tampone. Il match è in programma alle ore 15 di sabato 21 novembre. LA LISTA DEIPortieri: Furlanetto, G. Pereira, Reina Difensori: Acerbi, Armini, Hoedt, Patric, Radu Centrocampisti: Akpa Akpro, Anderson, Cataldi, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Parolo, A. Pereira Attaccanti: Caicedo, Correa,, Muriqi SportFace.