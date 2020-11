Crotone in ginocchio dopo il nubifragio. Allerta del Comune: «State a casa, il meteo peggiora» (Di sabato 21 novembre 2020) nubifragio a Crotone: strade trasformate in fiumi. Zone basse sommerse. Negozi, locali, box e scantinati allagati. Per fortuna non ci sarebbero dispersi al momento, ma Crotone è in ginocchio. La città è inondata e il maltempo non concede tregua. In poche ore sulla città sono caduti fino a 200 millimetri di pioggia. Il fiume Esaro è esondato in diversi punti, trasformando le strade in corsi d’acqua e le previsioni del tempo non promettono niente di buono. nubifragio a Crotone: prosegue l’Allerta meteo «Allerta meteo. Evitare di uscire per la vostra sicurezza. Non ostacolare le operazioni dei mezzi di soccorso», è infatti l’allarme lanciato sui social dall’amministrazione comunale. «La situazione meteo ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 21 novembre 2020): strade trasformate in fiumi. Zone basse sommerse. Negozi, locali, box e scantinati allagati. Per fortuna non ci sarebbero dispersi al momento, maè in. La città è inondata e il maltempo non concede tregua. In poche ore sulla città sono caduti fino a 200 millimetri di pioggia. Il fiume Esaro è esondato in diversi punti, trasformando le strade in corsi d’acqua e le previsioni del tempo non promettono niente di buono.: prosegue l’. Evitare di uscire per la vostra sicurezza. Non ostacolare le operazioni dei mezzi di soccorso», è infatti l’allarme lanciato sui social dall’amministrazione comunale. «La situazione...

