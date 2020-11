Contagi in Classe, Una Scuola Tedesca Propone il Sistema per Evitarli (Di sabato 21 novembre 2020) Una Scuola elementare Tedesca, per evitare i Contagi in Classe, ha deciso di realizzare e installare uno speciale Sistema contro il Covid-19. La Scuola infatti, che si trova a Magonza, ha deciso di produrre in autonomia un Sistema di aspirazione dell’aria, con il supporto dell’istituto Max Planck. Il Sistema è composto da grandi ombrelli posizionati Leggi su youreduaction (Di sabato 21 novembre 2020) Unaelementare, per evitare iin, ha deciso di realizzare e installare uno specialecontro il Covid-19. Lainfatti, che si trova a Magonza, ha deciso di produrre in autonomia undi aspirazione dell’aria, con il supporto dell’istituto Max Planck. Ilè composto da grandi ombrelli posizionati

Oltre al peggioramento dei livelli di fame (vedi ALTERNATIVA DI CLASSE Anno VIII n. 93 a pag. 1) e di sete (vedi ALTERNATIVA DI CLASSE Anno VIII n. 94 a pag. 1) nel mondo, che questo sistema sociale d ...

A Casalbordino tornano in classe bambini dell’infanzia, della primaria e della prima media

Da lunedì torneranno in aula a Casalbordino i bambini della scuola dell'infanzia, gli alunni della scuola primaria e quelli della prima media. É questa la decisione presa dal sindaco Filippo Marinucci ...

