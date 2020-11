Calciatori e wags in posa per l’iniziativa della Serie A “un rosso contro la violenza”

Leggi su golssip

Si sono dipinti diil viso e si sono messi inaccanto a moglie e compagne. Lorenzo Insigne (Napoli), Davide Calabria (Milan), Arturo Calabresi (Bologna), Antonio Candreva (Samp) e tanti altrihanno così partecipato alla campagna lanciata dalla LegaA in collaborazione con We World. Si tratta di un'iniziativala violenza sulle donne che si ripete da quattro anni. La campagna di sensibilizzazione tende a sottolineare come, in Italia e nel mondo, ogni due giorni una donna venga uccisa dal compagno. Nel 40% dei casi chi è vittima di violenza tra le mura domestiche non denuncia, non ne parla con nessuno. Nel 2020, complice il coronavirus e il lockdown, il fenomeno ha fatto registrare circa 25mila casi.