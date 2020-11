Amazon, Ebay, Paypal, Immuni: app false e truffa! (Di sabato 21 novembre 2020) ROMA - Attenzione, utenti di Android : un falso sito di download fa scaricare applicazioni che replicano famose app come Immuni per rubare dati e denaro. Il Computer Emergency Response Team dell'AGID, ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 21 novembre 2020) ROMA - Attenzione, utenti di Android : un falso sito di download fa scaricare applicazioni che replicano famose app comeper rubare dati e denaro. Il Computer Emergency Response Team dell'AGID, ...

Shopping online batte la crisi con prezzi bassi e servizi rapidi

1 italiano su 4 ha aumentato lo shopping online dopo il lockdown. In crescita anche la spesa alimentare grazie a prezzi più bassi e servizi veloci.

