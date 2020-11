Addio Ines | morta a 14 anni in attesa di trapianto Aveva scritto una canzone | “Aspetto un cuore come una regina aspetta il suo re”

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 21 novembre 2020) Roma, tutti uniti per. La bambina di 14va unnuovo, “unail suo re”, recita il testo dellascritta di su pugno. La storia diFrassinetti viene diffusa da Repubblica. Quella bambina marchigiana di Massignano (Ascoli Piceno), era diventata una ragazza di 14va une dei polmoni nuovi che le potessero permettere di realizzare i suoi sogni. Purtroppo gli organi non sono arrivati in tempo.va ma non ce l’ha fatta. La ragazza è deceduta all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Tuttino imparato a conoscere la sua storia ma anche quella speranza ...