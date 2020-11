Viene dimessa dall'ospedale: la Dimessa dall'ospedale, paziente 23enne ruba un'ambulanza per tornare a casa: denunciataruba un'ambulanza per tornare a casa (Di venerdì 20 novembre 2020) Dimessa dall’ospedale, ruba un’ambulanza per tornare a casa. Protagonista della vicenda una paziente 23enne dell’ospedale di Treviglio, in provincia di Bergamo: la giovane è stata denunciata a piede libero dai carabinieri. Il furto la notte scorsa, poco dopo la mezzanotte. La ragazza era appena uscita dal pronto soccorso di Treviglio (dell’Asst Bergamo Ovest) ed è salita a bordo di un’ambulanza che aveva le chiavi inserite nel cruscotto, mettendola in moto per tornarsene a casa. Il personale sanitario ha subito allertato il 112 per ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 20 novembre 2020)un’per. Protagonista della vicenda unadell’di Treviglio, in provincia di Bergamo: la giovane è stata denunciata a piede libero dai carabinieri. Il furto la notte scorsa, poco dopo la mezzanotte. La ragazza era appena uscita dal pronto soccorso di Treviglio (dell’Asst Bergamo Ovest) ed è salita a bordo di un’che aveva le chiavi inserite nel cruscotto, mettendola in moto per tornarsene a. Il personale sanitario ha subito allertato il 112 per ...

Pochi minuti dopo, il veicolo ha raggiunto Arcene, comune vicino a Treviglio, dove l'ambulanza è stata intercettata in via Matteotti. Ora la ventitreenne deve rispondere di furto aggravato. La giovane ...

