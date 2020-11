Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2020 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 20 novembre 2020)DEL 20 NOVEMBREORE 10:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON LE CONSOLARI SEGNALANDO RALLENTAMENTI IN TRATTI SALTUARI DELLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SULLA FLAMINIA PERMANE TRAFFICO INTENSO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI QUESTA VOLTA IN ENTRATA; SI STA IN CODA POI SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI E VIA DI TOR CERVARA IN ENTRATA; TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SULLA PONTINA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI TRIGORIA IN DIREZIONE; RICORDIAMO INOLTRE CHE È RIAPERTA ALLA CIRCONE LA REGIONALE 627 DELLA VANDRA PRECEDENTEMENTE CHIUSA PER ...