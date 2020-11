Titoli Stato: Baretta, 'emissioni vanno molto bene, oltre aspettative' (Di venerdì 20 novembre 2020) Milano, 20 nov. (Adnkronos) - "Le emissioni di Titoli di Stato stanno andando molto bene, anche oltre le aspettative". Ma ora "c'è il rischio che la scelta fra le diverse condizioni" di finanziamento, "il Mes o fare emissioni, ci porti a non utilizzare al meglio l'intera potenzialità". Lo ha detto Pier Paolo Baretta, sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, partecipando al workshop organizzato online da The European House -Ambrosetti. "Noi abbiamo di fronte un rilevante aumento del debito -ha continuato- e questo pone il problema della strategia del controllo del debito". Baretta ha inoltre sottolineato che "l'abbattimento drammatico dei consumi sta comportando un risparmio sopra la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Milano, 20 nov. (Adnkronos) - "Ledidistanno andando, anchele". Ma ora "c'è il rischio che la scelta fra le diverse condizioni" di finanziamento, "il Mes o fare, ci porti a non utilizzare al meglio l'intera potenzialità". Lo ha detto Pier Paolo, sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, partecipando al workshop organizzato online da The European House -Ambrosetti. "Noi abbiamo di fronte un rilevante aumento del debito -ha continuato- e questo pone il problema della strategia del controllo del debito".ha insottolineato che "l'abbattimento drammatico dei consumi sta comportando un risparmio sopra la ...

