Sequestrati a Nocera Inferiore fucili e munizioni illegalmente detenuti

(Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – I Poliziotti del Commissariato di(Sa) hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica un uomo di 65 anni per detenzione abusiva di arma da fuoco e relativo munizionamento nonché per porto in luogo pubblico di armi/oggetti atti ad offendere. Gli Agenti hanno compiuto una perquisizione domiciliare scoprendo un piccolo arsenale illegale a disposizione dell’uomo. Infatti, all’interno dell’appartamento gli uomini del Commissariato dihanno rinvenuto una serie di armi detenute. Il sessantacinquenne è stato denunciato per la detenzione di un fucile ad aria compressa, calibro 4,5 privo di matricola, con potenza superiore a 7,5 joule, considerato arma comune da sparo ...