Più attenzione agli anziani, 4 consiglieri chiedono l'intervento delle istituzioni (Di venerdì 20 novembre 2020) Venezia, Castello L'ira dei sindacati sul lockdown degli anziani: 'È segregazione' 2 novembre 2020 Le associazioni di volontariato in aiuto agli anziani: regali in occasione di San Martino 11 novembre ... Leggi su veneziatoday (Di venerdì 20 novembre 2020) Venezia, Castello L'ira dei sindacati sul lockdown degli: 'È segregazione' 2 novembre 2020 Le associazioni di volontariato in aiuto: regali in occasione di San Martino 11 novembre ...

c_appendino : ?? 950mila euro stanziati per interventi strutturali e duraturi nel parco del Valentino. Sappiamo quanto questo par… - aleiandi : RT @ambragaravaglia: -Leo ma guarda i quaderni, devi fare più attenzione e colorare meglio. -Oppure posso smettere di colorare. Ok. - myrules_mycage : @l_patrizia Ti scrivo da Reggio. I controlli sono pochi. La gente è abbastanza libera di fare quel che vuole e lo f… - MBellabarba : @Sciandi Io lo so che NAIP non ti aggrada, però è tra i più innovativi e secondo me tra i primi 4 (non urlare! ????).… - kevkorian : @macs_deep di nulla, ma di sicuro ho più probabilità di diventarlo. Ho fatto un thread per spiegare la situazione,… -

Ultime Notizie dalla rete : Più attenzione Ha ruote carenate e corpo vettura futuristico. Ecco l'auto più strana mai realizzata autoblog.it