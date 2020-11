Paolo Mieli e il vaccino che non farebbe se «fosse in età di far figli» (Di venerdì 20 novembre 2020) Il tema della giornata, a livello mediatico e di opinione pubblica, è stato il commento di Andrea Crisanti sul vaccino anti-covid. Parole che hanno provocato moltissime polemiche, anche all’interno della stessa comunità scientifica. In serata si è parlato di tutto ciò anche a Otto e Mezzo, su La7. In collegamento con Lilli Gruber c’erano il direttore de La Stampa Massimo Giannini, il direttore vicario dell’Oms e componente del Comitato Tecnico-Scientifico Ranieri Guerra e l’attrice Monica Guerritore. Ma l’attenzione si è spostata sulle parole di Paolo Mieli sul vaccino anti-covid. LEGGI ANCHE > La resa dei conti tra Locatelli e Crisanti «Io lo farei, vista la mia età – ha detto il giornalista rispondendo alla domanda di Lilli Gruber -. Ma la procedura ha qualcosa di sospetto: il primo giorno un’azienda annuncia un ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 20 novembre 2020) Il tema della giornata, a livello mediatico e di opinione pubblica, è stato il commento di Andrea Crisanti sulanti-covid. Parole che hanno provocato moltissime polemiche, anche all’interno della stessa comunità scientifica. In serata si è parlato di tutto ciò anche a Otto e Mezzo, su La7. In collegamento con Lilli Gruber c’erano il direttore de La Stampa Massimo Giannini, il direttore vicario dell’Oms e componente del Comitato Tecnico-Scientifico Ranieri Guerra e l’attrice Monica Guerritore. Ma l’attenzione si è spostata sulle parole disulanti-covid. LEGGI ANCHE > La resa dei conti tra Locatelli e Crisanti «Io lo farei, vista la mia età – ha detto il giornalista rispondendo alla domanda di Lilli Gruber -. Ma la procedura ha qualcosa di sospetto: il primo giorno un’azienda annuncia un ...

