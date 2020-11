Mostre virtuali da vedere in poltrona durante il weekend

Leggi su viagginews

(Di venerdì 20 novembre 2020) . Gli eventi da non perdere. Nonostante la chiusura di musei ea causa delle restrizioni introdotte per contenere i contagi di Covid-19, la cultura non di ferma. Sono tornati gli eventi online per mostrare al pubblico le bellezze ora inaccessibili e spesso per raccontare le L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com