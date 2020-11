Mondo di mezzo, confiscati i beni di Carminati, Buzzi e altre sei persone (Di venerdì 20 novembre 2020) Confisca definitiva di beni a Massimo Carminati, Riccardo Brugia, Roberto Lacopo, Salvatore Buzzi, Agostino Gaglianone, Fabio Gaudenzi, Cristiano Guarnera e Giovanni De Carlo. Le otto persone coinvolte sono state arrestate dai carabinieri del Ros (Raggruppamento operativo speciale) nel dicembre 2014 nella vasta operazione Mondo di mezzo. La confisca, ad opera dei militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma, rappresenta l’epilogo delle indagini patrimoniali svolte nei confronti degli indagati e dei loro prestanome. Gli specialisti del Gico hanno ricostruito il curriculum criminale degli indagati, accertando la rilevante sproporzione tra i redditi dichiarati e i patrimoni accumulati nel tempo. I beni confiscati Sono state ... Leggi su italiasera (Di venerdì 20 novembre 2020) Confisca definitiva dia Massimo, Riccardo Brugia, Roberto Lacopo, Salvatore, Agostino Gaglianone, Fabio Gaudenzi, Cristiano Guarnera e Giovanni De Carlo. Le ottocoinvolte sono state arrestate dai carabinieri del Ros (Raggruppamento operativo speciale) nel dicembre 2014 nella vasta operazionedi. La confisca, ad opera dei militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma, rappresenta l’epilogo delle indagini patrimoniali svolte nei confronti degli indagati e dei loro prestanome. Gli specialisti del Gico hanno ricostruito il curriculum criminale degli indagati, accertando la rilevante sproporzione tra i redditi dichiarati e i patrimoni accumulati nel tempo. ISono state ...

