Milano-Piacenza, Superlega 2020/2021: data, orario, diretta tv e streaming (Di venerdì 20 novembre 2020) L’Allianz Milano ospita la Gas Sales Bluenergy Piacenza: ecco data, orario e come vedere in diretta tv e streaming l’anticipo dell’undicesima giornata di andata della Superlega 2020/2021. Piacenza è a caccia di punti importanti e scende sul campo di Milano, che nonostante un match giocato in meno occupa la terza posizione in classifica. L’appuntamento è per sabato 21 novembre alle ore 18:00. La partita sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma a pagamento Eleven Sports, oltre che su MyCujoo e sul canale YouTube Eleven Sports. Inoltre, Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti minuto per minuto per non ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 novembre 2020) L’Allianzospita la Gas Sales Bluenergy: eccoe come vedere intv el’anticipo dell’undicesima giornata di andellaè a caccia di punti importanti e scende sul campo di, che nonostante un match giocato in meno occupa la terza posizione in classifica. L’appuntamento è per sabato 21 novembre alle ore 18:00. La partita sarà visibile insulla piattaforma a pagamento Eleven Sports, oltre che su MyCujoo e sul canale YouTube Eleven Sports. Inoltre, Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non ...

