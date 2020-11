“La pandemia ha svelato la fragilità dell’uomo. Dobbiamo cambiare il modo di stare sulla Terra”: parla Luca Parmitano (Di venerdì 20 novembre 2020) “Sono estremamente preoccupato dagli effetti sociali ed economici della pandemia di Covid 19, penso che debba essere un campanello di allarme, Dobbiamo imparare da quello che è successo. Noi non siamo immortali e questo non è l’unico modo in cui è possibile gestire la nostra presenza sulla Terra, possiamo effettuare dei cambiamenti economici e sociali che permettano all’uomo una nuova armonia con l’ambiente”. Sono le parole dell’astronauta Luca Parmitano, il primo italiano ad assumere l’incarico di comandante della Stazione spaziale internazionale che a TPI ha raccontato della sua esperienza durante la missione spaziale “Beyond”. Su questa incredibile avventura è stato girato anche un documentario che andrà in onda il 28 novembre in prima serata, 21:15, su Sky Arte e in streaming su ... Leggi su tpi (Di venerdì 20 novembre 2020) “Sono estremamente preoccupato dagli effetti sociali ed economici delladi Covid 19, penso che debba essere un campanello di allarme,imparare da quello che è successo. Noi non siamo immortali e questo non è l’unicoin cui è possibile gestire la nostra presenzaTerra, possiamo effettuare dei cambiamenti economici e sociali che permettano all’uomo una nuova armonia con l’ambiente”. Sono le parole dell’astronauta, il primo italiano ad assumere l’incarico di comandante della Stazione spaziale internazionale che a TPI ha raccontato della sua esperienza durante la missione spaziale “Beyond”. Su questa incredibile avventura è stato girato anche un documentario che andrà in onda il 28 novembre in prima serata, 21:15, su Sky Arte e in streaming su ...

GiuseppeConteIT : Governi e Commissione Europea in stretto coordinamento per superare la nuova ondata del #COVID19. Il comportamento… - CarloCalenda : La confusione di Meloni sul concetto di stato di diritto e le battute adolescenziali di Salvini si sommano alle tan… - enpaonlus : La pandemia da coronavirus non ha chiuso i wet market, la videoinchiesta nell’inferno dei mercati cin…… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Gli effetti sociali della pandemia al centro del messaggio del Capo dello Stato Sergio Mattarella per la Giornata internazional… - FrulliM : RT @CislTaBr: #Ust @DanFumarola Molti associano la pandemia ad una guerra di cui non si conosce il nemico ma coesione e responsabilità del… -

Ultime Notizie dalla rete : “La pandemia Osservatorio Nomisma sui farmaci generici: è ora di difendere la biodiversità di produzione Fortune Italia