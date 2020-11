La cancellazione del debito è impossibile. Ma la Bce può aiutarci ad abbatterlo (Di venerdì 20 novembre 2020) La proposta del Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli di cancellare il debito pubblico detenuto dalla Bce legato al Covid ha suscitato un vespaio di reazioni: prese di distanza da parte delle istituzioni (il vicepresidente della Bce Luis De Guindos, il Commissario Paolo Gentiloni, il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri), commenti sprezzanti di autorevoli economisti, cauti apprezzamenti da parte di esponenti di diversi partiti. La proposta non è praticabile sul piano delle regole: il Trattato Europeo (articolo 123) vieta il finanziamento monetario degli Stati e quindi impedisce una monetizzazione del debito da parte della Bce che si tradurrebbe nella sua cancellazione. C’è però qualcosa che non torna, i commenti negativi hanno messo in evidenza l’impraticabilità sul piano delle regole ma difficilmente sono entrati nel ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 20 novembre 2020) La proposta del Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli di cancellare ilpubblico detenuto dalla Bce legato al Covid ha suscitato un vespaio di reazioni: prese di distanza da parte delle istituzioni (il vicepresidente della Bce Luis De Guindos, il Commissario Paolo Gentiloni, il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri), commenti sprezzanti di autorevoli economisti, cauti apprezzamenti da parte di esponenti di diversi partiti. La proposta non è praticabile sul piano delle regole: il Trattato Europeo (articolo 123) vieta il finanziamento monetario degli Stati e quindi impedisce una monetizzazione delda parte della Bce che si tradurrebbe nella sua. C’è però qualcosa che non torna, i commenti negativi hanno messo in evidenza l’impraticabilità sul piano delle regole ma difficilmente sono entrati nel ...

