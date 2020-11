Kylie Jenner ha (già) fatto l'albero di Natale

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 20 novembre 2020) Gli addobbi natalizi mettono allegria: c’è anche uno studio del Journal of Environmental Psychology che spiega che chi allestisce prima del tempo la casa per le feste è più felice. Per questo Kylie Jenner deve essere al settimo cielo: con larghissimo anticipo (come ha fatto per Halloween) ha già pronto l’albero nella sua grande casa di Holmby Hills, a Los Angeles, dove si è trasferita lo scorso maggio.