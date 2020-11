Inter, scelto il dopo Handanovic: priorità a Musso (Di venerdì 20 novembre 2020) L’Inter si muove per il successore di capitan Handanovic tra i pali. La dirigenza nerazzurra e Conte punterebbero su Musso dell’Udinese Samir Handanovic può allungare il contratto in scadenza nel 2022 con l’Inter, ma intanto il club nerazzurro pensa al futuro e all’erede del capitano tra i pali. Stando al portale Todofichajes.com, la dirigenza di Viale della Liberazione darebbe la priorità a Juan Musso per rimpiazzare in futuro il portiere slovacco. Il nazionale argentino in forza all’Udinese sarebbe in cima alla lista di Antonio Conte e potrebbe sbarcare a Milano la prossima estate. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 novembre 2020) L’si muove per il successore di capitantra i pali. La dirigenza nerazzurra e Conte punterebbero sudell’Udinese Samirpuò allungare il contratto in scadenza nel 2022 con l’, ma intanto il club nerazzurro pensa al futuro e all’erede del capitano tra i pali. Stando al portale Todofichajes.com, la dirigenza di Viale della Liberazione darebbe laa Juanper rimpiazzare in futuro il portiere slovacco. Il nazionale argentino in forza all’Udinese sarebbe in cima alla lista di Antonio Conte e potrebbe sbarcare a Milano la prossima estate. Leggi su Calcionews24.com

Prospero1970dp : @GBorzillo @RomeluLukaku9 @Inter E giusto per ricordarlo ha scelto Inter per via di Conte!! - Prospero1970dp : @Peppe_Salines E giusto per ricordarlo ha scelto Inter per via di Conte!! - Alex_Zonghetti : @esistenzialinte Scegliere le escort è veramente triste, va detto per questo ho scelto Inter store - fcin1908it : Addio Lautaro? 'L'Inter ha scelto il su chi puntare. E potrebbe anticipare l'arrivo a gennaio' -… - mnemocs : @Inter Avete scelto 2 che ve li raccomando proprio... -

Ultime Notizie dalla rete : Inter scelto Calciomercato Inter, scelto l’erede di Lautaro Martinez: gioca in Serie A TuttoInter24.it De Maggio: "C'è una scelta del Napoli che non condividiamo, è anacronistico"

Valter De Maggio, giornalista di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, ha messo in evidenza la singolare scelta della SSC Napoli. Durante la trasmissione di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, è arrivato un ...

Cassano: “Inter favorita per lo Scudetto. Milan? il quarto posto sarebbe un capolavoro”

La pensa così Antonio Cassano, che a La Gazzetta dello Sport ha parlato della corsa scudetto scegliendo l’Inter come la favorita per il titolo. “Lo scudetto lo vincerà l’Inter, ha l’organico più forte ...

Valter De Maggio, giornalista di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, ha messo in evidenza la singolare scelta della SSC Napoli. Durante la trasmissione di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, è arrivato un ...La pensa così Antonio Cassano, che a La Gazzetta dello Sport ha parlato della corsa scudetto scegliendo l’Inter come la favorita per il titolo. “Lo scudetto lo vincerà l’Inter, ha l’organico più forte ...